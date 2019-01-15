Депутат от блока Пашиняна отказался от своего мандата

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Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Депутат от блока "Мой шаг" Ваагн Григорян подал заявление об отказе от мандата.
Как передает Report со ссылкой армянские СМИ, об этом заявил спикер Национального Собрания Арарат Мирзоян в начале заседания парламента Армении сегодня.
Отметим, что блок "Мой шаг" возглавляет премьер-министр страны Никол Пашинян.
В Армении накануне начал свою сессию новоизбранный парламент, в ходе которого был избран новый спикер Арарат Мирзоян.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости