Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В Армении начал работу новоизбранный парламент.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, новоизбранные депутаты парламента Армении седьмого созыва принесли присягу.

Текст присяги зачитал временно исполняющий обязанности председателя парламента (как самый старший из депутатов) депутат фракции «Мой шаг» Князь Гасанов.

В повестку дня первого заседания новоизбранного парламента Армении включено 7 вопросов и сегодня депутатам предстоит сформировать счетную комиссию, после чего избрать председателя Национального Собрания и вице-председателей.

Законом о регламенте Национального Собрания также предусмотрено, что выборы председателя и заместителей председателя проводятся путем закрытого, тайного голосования.