Избран новый спикер парламента Армении

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Спикером парламента Армении единогласно избран Арарат Мирзоян.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, за его кандидатуру проголосовал 131 депутат. Один бюллетень был признан недействительным.

Мирзоян – один из основателей партии "Гражданский договор" во главе с Николом Пашиняном. В апреле 2017 года был избран депутатом от блока "Елк". Активный участник протестного движения под руководством Никола Пашиняна в апреле – мае 2018 года.

После смены власти был назначен первым вице-премьером. На внеочередных парламентских выборах в декабре 2018 года баллотировался по списку блока Никола Пашиняна "Мой шаг", где занимал вторую строчку в избирательном списке.