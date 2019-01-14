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    Избран новый спикер парламента Армении

    © aysor.am

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Спикером парламента Армении единогласно избран Арарат Мирзоян. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, за его кандидатуру проголосовал 131 депутат. Один бюллетень был признан недействительным.

    Мирзоян – один из основателей партии "Гражданский договор" во главе с Николом Пашиняном. В апреле 2017 года был избран депутатом от блока "Елк". Активный участник протестного движения под руководством Никола Пашиняна в апреле – мае 2018 года.

    После смены власти был назначен первым вице-премьером. На внеочередных парламентских выборах в декабре 2018 года баллотировался по списку блока Никола Пашиняна "Мой шаг", где занимал вторую строчку в избирательном списке.

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