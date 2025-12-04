Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Делегация России примет участие во встрече представителей G20 в Вашингтоне

    В регионе
    • 04 декабря, 2025
    • 10:50
    Делегация России примет участие во встрече представителей G20 в Вашингтоне

    Делегация России примет участие в первой при председательстве США встрече шерп G20 в Вашингтоне.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

    Он отметил, что первая встреча шерп членов "Группы двадцати" под американским председательством пройдет в Вашингтоне 15-16 декабря.

    "Делегацию нашей страны возглавит заместитель начальника экспертного управления администрации президента Российской Федерации, шерпа России в G20 Светлана Лукаш", - указал дипломат.

    Россия США G20 Светлана Лукаш шерп
    Elvis

    Последние новости

    10:50

    Делегация России примет участие во встрече представителей G20 в Вашингтоне

    В регионе
    10:41
    Фото

    Азербайджан и Южная Корея обсудили вопросы устойчивого финансирования

    Финансы
    10:22

    В Азербайджане увеличились поступления по обязательным социальным страховым взносам

    Бизнес
    10:21

    Состоятся очередные матчи Высшей лиги Азербайджана среди волейболисток

    Командные
    10:18

    Состояние двух пострадавших в ДТП в Шемкире остается тяжелым - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    10:14

    Прямая линия с Путиным пройдет 19 декабря

    В регионе
    10:09

    Цены на золото незначительно снизились на фоне укрепления доллара

    Финансы
    10:04

    США не будут вводить санкции против Министерства госбезопаности Китая

    Другие страны
    10:01

    Азербайджан начал импортировать кукурузу еще из одной страны

    Бизнес
    Лента новостей