Делегация России примет участие во встрече представителей G20 в Вашингтоне

Делегация России примет участие в первой при председательстве США встрече шерп G20 в Вашингтоне.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

Он отметил, что первая встреча шерп членов "Группы двадцати" под американским председательством пройдет в Вашингтоне 15-16 декабря.

"Делегацию нашей страны возглавит заместитель начальника экспертного управления администрации президента Российской Федерации, шерпа России в G20 Светлана Лукаш", - указал дипломат.