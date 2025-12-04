Делегация России примет участие во встрече представителей G20 в Вашингтоне
Делегация России примет участие в первой при председательстве США встрече шерп G20 в Вашингтоне.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
Он отметил, что первая встреча шерп членов "Группы двадцати" под американским председательством пройдет в Вашингтоне 15-16 декабря.
"Делегацию нашей страны возглавит заместитель начальника экспертного управления администрации президента Российской Федерации, шерпа России в G20 Светлана Лукаш", - указал дипломат.
