    Rusiyanın nümayəndə heyəti Vaşinqtonda G20 görüşündə iştirak edəcək

    Region
    • 04 dekabr, 2025
    • 11:50
    Rusiyanın nümayəndə heyəti ABŞ-nin sədrliyi ilə Vaşinqtonda keçiriləcək "G20"də iştirak edəcək.

    "Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Federasiyasını XİN-inin xüsusi tapşırıqlar üzrə səfiri Marat Berdıyev bildirib.

    O qeyd edib ki, ABŞ sədrliyi ilə "Böyük İyirmilik" üzvlərinin ilk G20 görüşü dekabrın 15-16-sı Vaşinqtonda baş tutacaq:

    "Bizim ölkənin nümayəndə heyətinə Rusiya Federasiyasının Prezident Administrasiyasının ekspert idarəsinin rəis müavini Svetlana Lukaş rəhbərlik edəcək"

