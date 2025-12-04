Rusiyanın nümayəndə heyəti Vaşinqtonda G20 görüşündə iştirak edəcək
- 04 dekabr, 2025
- 11:50
Rusiyanın nümayəndə heyəti ABŞ-nin sədrliyi ilə Vaşinqtonda keçiriləcək "G20"də iştirak edəcək.
"Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Federasiyasını XİN-inin xüsusi tapşırıqlar üzrə səfiri Marat Berdıyev bildirib.
O qeyd edib ki, ABŞ sədrliyi ilə "Böyük İyirmilik" üzvlərinin ilk G20 görüşü dekabrın 15-16-sı Vaşinqtonda baş tutacaq:
"Bizim ölkənin nümayəndə heyətinə Rusiya Federasiyasının Prezident Administrasiyasının ekspert idarəsinin rəis müavini Svetlana Lukaş rəhbərlik edəcək"
