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Делегация парламента Армении примет участие в заседании ПА ОЧЭС в Стамбуле

Делегация парламента Армении примет участие в заседании ПА ОЧЭС в Стамбуле Армянская делегация во главе с председателем парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Геворгом Папояном отправится в Стамбул.
В регионе
20 февраля 2024 г. 17:16
Делегация парламента Армении примет участие в заседании ПА ОЧЭС в Стамбуле

Армянская делегация во главе с председателем парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Геворгом Папояном отправится в Стамбул.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба парламента.

Делегация с 22 по 24 февраля в Турции примут участие в заседании Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС).

В прошлом году на саммите, посвященном 30-летию основания ПА ОЧЭС Армению представляла делегация во главе со спикером парламента Аленом Симоняном.

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