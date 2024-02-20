Делегация парламента Армении примет участие в заседании ПА ОЧЭС в Стамбуле

Армянская делегация во главе с председателем парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Геворгом Папояном отправится в Стамбул.

Армянская делегация во главе с председателем парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Геворгом Папояном отправится в Стамбул.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба парламента.

Делегация с 22 по 24 февраля в Турции примут участие в заседании Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС).

В прошлом году на саммите, посвященном 30-летию основания ПА ОЧЭС Армению представляла делегация во главе со спикером парламента Аленом Симоняном.