Давутоглу: разрешить кризис в Украине можно только политическим путем

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Турция видит единственный путь разрешения кризиса на востоке Украины через политический диалог, заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу.

"Турция - единственная страна, граничащая с Россией и Украиной. Мирное разрешение конфликта - необходимое условие", - сказал он на пресс-конференции в четверг.

Давутоглу также подчеркнул, что основным принципом для Турции является "территориальная целостность Украины".

По его словам, украинский вопрос был подробно обсужден на встрече с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном.

"Решение должно быть найдено через дипломатические усилия, а не через рост столкновений", - уверен Давутоглу, передает Report со ссылкой на РИА Новости.