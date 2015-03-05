 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Давутоглу: разрешить кризис в Украине можно только политическим путем

    Давутоглу подчеркнул, что основным принципом для Турции является территориальная целостность Украины

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Турция видит единственный путь разрешения кризиса на востоке Украины через политический диалог, заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу.

    "Турция - единственная страна, граничащая с Россией и Украиной. Мирное разрешение конфликта - необходимое условие", - сказал он на пресс-конференции в четверг.

    Давутоглу также подчеркнул, что основным принципом для Турции является "территориальная целостность Украины".

    По его словам, украинский вопрос был подробно обсужден на встрече с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном.

    "Решение должно быть найдено через дипломатические усилия, а не через рост столкновений", - уверен Давутоглу, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi