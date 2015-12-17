​Давутоглу: "Наше присутствие в Башика в рамках территориальной целостности и суверенитета Ирака"

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ "Наше присутствие в Башика в рамках территориальной целостности и суверенитета Ирака и носит характер борьбы с террористическими угрозами".

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу перед вылетом в Брюссель в аэропорту Эсенбога в Анкаре.

Премьер-министр продолжил тему слудующими словами:

"Наше присутствие в Башика в рамках территориальной целостности и суверенитета Ирака и носит характер борьбы с террористическими угрозами. Наше присутствие здесь необходимо, пока законное иракское правительство не создало законные органы управления. Отсюда исходит угроза Турции, мы предупреждаем возможные риски. Военное присутствие часть этой политики. Наши вооруженные силы имеют полное право на действия, соответствующие реальной ситуации".

Давутоглу относительно нападения на тренировочную базу в Башика сказал:

"К нашему великому сожалению, один иракский офицер погиб. 4 турецкий военных получили легкие ранения. Они доставлены в Турцию, им оказывается необходимая медицинская помощь. Мы обсудили ситуацию с начальником генерального штаба. Как и полагается наши силы дали достойный ответ, позиции ДАЕШ уничтожены. Это очень важно с точки зрения демонстрации нашей сокрушительной силы".