​Давутоглу: Инцидент с истребителем исчерпан, Россия наш сосед и друг

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Между Россией и Турцией нет никакой напряженности, Москва проинформировала Анкару об инциденте с истребителем на границе.

Как передает Report, с таким сообщением выступил в эфире телеканала «ХаберТюрк» премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу.

«Мы провели дипломатические контакты в связи с произошедшим. Наша позиция совершенно четкая: если кто-то нарушает наши границы или воздушное пространство, он получает от нас предупреждение в дружественной форме. Россия — наш сосед и друг. В этом плане между нашими странами не произошло никакой напряженности. Сирийский вопрос — это не турецко-российский кризис, — сказал премьер. — Нынешним утром российская сторона сообщила, что инцидент был случайностью, что Россия уважает турецкие границы и больше не допустит таких случайностей».

«Наши правила реагирования на угрозы нарушения границ одинаковы для всех стран, будь то самолеты Сирии или России. У вооруженных сил есть четкие приказы, и они будут реагировать, о ком бы ни шла речь и откуда бы ни исходила угроза нарушения воздушного пространства», — сказал Давутоглу.