ЦИК Турции обнародовал окончательные результаты по выборам мэра Стамбула

Экс-премьер Турции Бинали Йылдырым, участвующий в выборах от Партии справедливости и развития, которую возглавляет президент Реджеп Тайип Эрдоган, уступил на выборах мэра в Стамбуле.

Как передает Report, об этом свидетельствуют окончательные данные Высшей избирательной комиссии, которые приводит в понедельник агентство Anadolu.

После подсчета 100% бюллетеней Йылдырым набрал 48,51% голосов, а его оппонент из основной оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу - 48,79%.