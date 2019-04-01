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ЦИК Турции обнародовал окончательные результаты по выборам мэра Стамбула

ЦИК Турции обнародовал окончательные результаты по выборам мэра

Экс-премьер Турции Бинали Йылдырым, участвующий в выборах от Партии справедливости и развития, которую возглавляет президент Реджеп Тайип Эрдоган, уступил на выборах мэра в Стамбуле. 

Как передает Report, об этом свидетельствуют окончательные данные Высшей избирательной комиссии, которые приводит в понедельник агентство Anadolu.

После подсчета 100% бюллетеней Йылдырым набрал 48,51% голосов, а его оппонент из основной оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу - 48,79%.

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