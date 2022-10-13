ЦИК Казахстана отказал трем кандидатам в регистрации на выборах президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана на заседании в четверг отказала в регистрации трем кандидатам на выборах президента. Это - архитектор и общественный деятель Хайрулла Габжалилов, глава республиканского объединения юридических лиц "Союз

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана на заседании в четверг отказала в регистрации трем кандидатам на выборах президента. Это - архитектор и общественный деятель Хайрулла Габжалилов, глава республиканского объединения юридических лиц "Союз строителей Казахстана" Талгат Ергалиев и представитель республиканского общественного объединения "Практическая психология" Фатима Бизакова.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, отказ в регистрации связан с тем, что "они не соответствуют необходимым требованиям в полной мере".

ЦИК пришел к выводу, что Габжалилов не является гражданином республики по рождению и не имеет необходимого опыта работы на государственной службе. Ергалиев проработал на госслужбе менее пяти лет. В свою очередь Бизакова вовсе не имеет соответствующего опыта.

Президентом страны может быть избран гражданин республики по рождению, не моложе 40 лет, свободно владеющий государственным (казахским) языком, проживающий в Казахстане последние 15 лет и имеющий высшее образование. Для избрания гражданин должен иметь опыт работы на госслужбе или на выборных государственных должностях, составляющий не менее пяти лет, а также обладать активным избирательным правом.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября. Регистрация претендентов завершится 21 октября, предвыборная агитация продлится до 18 ноября. В общей сложности в ЦИК подали документы 12 кандидатов в президенты.