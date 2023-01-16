ЦИК Казахстана: На 80% обновился состав депутатов сената

Состав депутатов сената (верхняя палата парламента) Казахстана по итогам выборов, прошедших 14 января этого года, обновился на 80%.

Состав депутатов сената (верхняя палата парламента) Казахстана по итогам выборов, прошедших 14 января этого года, обновился на 80%.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан, об этом сообщил на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об установлении и опубликовании итогов голосования замглавы ЦИК Константин Петров.

"Из 20 избранных депутатов - 3 женщины, 17 мужчин. Средний возраст составляет 53,8 года. Состав депутатского корпуса в сенате обновлен на 80%", - сказал Петров.

Председатель Центризбиркома Нурлан Абдиров отметил высокую явку и высокий уровень конкуренции.

"Отметим высокий уровень конкуренции. На одно место было больше шести кандидатов. Всего было 130 выдвиженцев, из них 55 претендовали на место в сенат. Большинство из них были самовыдвиженцы. В список выборщиков по республике включено 3 167 депутатов маслихатов, из которых 2 904 проголосовали", - отметил Абдиров.

14 января 2023 года в Казахстане прошли выборы в сенат (верхнюю палату парламента). Во всех областях страны, а также в Астане, Алматы и Шымкенте выбрали 20 новых депутатов.

В отличие от выборов в мажилис, за будущих сенаторов голосовали выборщики - граждане Республики, являющиеся депутатами маслихатов, на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании.