О нас

ЦИК Казахстана: На 80% обновился состав депутатов сената

ЦИК Казахстана: На 80% обновился состав депутатов сената Состав депутатов сената (верхняя палата парламента) Казахстана по итогам выборов, прошедших 14 января этого года, обновился на 80%.
В регионе
16 января 2023 г. 11:26
ЦИК Казахстана: На 80% обновился состав депутатов сената

Состав депутатов сената (верхняя палата парламента) Казахстана по итогам выборов, прошедших 14 января этого года, обновился на 80%.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан, об этом сообщил на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об установлении и опубликовании итогов голосования замглавы ЦИК Константин Петров.

"Из 20 избранных депутатов - 3 женщины, 17 мужчин. Средний возраст составляет 53,8 года. Состав депутатского корпуса в сенате обновлен на 80%", - сказал Петров.

Председатель Центризбиркома Нурлан Абдиров отметил высокую явку и высокий уровень конкуренции.

"Отметим высокий уровень конкуренции. На одно место было больше шести кандидатов. Всего было 130 выдвиженцев, из них 55 претендовали на место в сенат. Большинство из них были самовыдвиженцы. В список выборщиков по республике включено 3 167 депутатов маслихатов, из которых 2 904 проголосовали", - отметил Абдиров.

14 января 2023 года в Казахстане прошли выборы в сенат (верхнюю палату парламента). Во всех областях страны, а также в Астане, Алматы и Шымкенте выбрали 20 новых депутатов.

В отличие от выборов в мажилис, за будущих сенаторов голосовали выборщики - граждане Республики, являющиеся депутатами маслихатов, на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan MSK: “Senatın tərkibi 80 faiz yenilənib”

Другие новости из категории

Глава МИД Армении совершит визит в Вену
Глава МИД Армении совершит визит в Вену
16 января 2023 г. 11:30
Гросси: МАГАТЭ расширит присутствие в Украине для предотвращения ядерной аварии
Гросси: МАГАТЭ расширит присутствие в Украине для предотвращения ядерной аварии
16 января 2023 г. 11:14
Число погибших в результате ракетных атак в городе Днепр погибли 35 человек
Число погибших в результате ракетных атак в городе Днепр погибли 35 человек
16 января 2023 г. 10:50
ВС Беларуси и России приступили к совместным летно-тактическим учениям
ВС Беларуси и России приступили к совместным летно-тактическим учениям
16 января 2023 г. 10:36
Мирзиёев раскритиковал ситуацию в сфере энергетики и коммунальном хозяйстве
Мирзиёев раскритиковал ситуацию в сфере энергетики и коммунальном хозяйстве
16 января 2023 г. 10:25
Президент Узбекистана уволил мэра Ташкента за плохую подготовку города к зиме
Президент Узбекистана уволил мэра Ташкента за плохую подготовку города к зиме
16 января 2023 г. 09:35
ISW: Запад должен продолжить поддерживать Украину до полного разгрома РФ на поле боя
ISW: Запад должен продолжить поддерживать Украину до полного разгрома РФ на поле боя
16 января 2023 г. 07:53
Ракетный удар России по Запорожью, есть раненые
Ракетный удар России по Запорожью, есть раненые
16 января 2023 г. 05:38
Омбудсмен Украины: Турция предложила открыть у себя гуманитарный коридор для раненых
Омбудсмен Украины: Турция предложила открыть у себя гуманитарный коридор для раненых
16 января 2023 г. 04:52
Беларусь просит РФ дать отсрочку по многомиллиардным долгам
Беларусь просит РФ дать отсрочку по многомиллиардным долгам
16 января 2023 г. 04:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi