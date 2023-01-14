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В Казахстане пройдут выборы 20 депутатов верхней палаты парламента

В Казахстане пройдут выборы 20 депутатов верхней палаты парламента Сегодня в Казахстане пройдут выборы депутатов Сената (верхней палаты парламента).
В регионе
14 января 2023 г. 07:35
В Казахстане пройдут выборы 20 депутатов верхней палаты парламента

Сегодня в Казахстане пройдут выборы депутатов Сената (верхней палаты парламента).

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, в 20 регионах страны предстоит избрать по одному депутату законодательного органа. На должности сенаторов претендуют 55 кандидатов, голоса за них будут отдавать депутаты местных представительных органов.

По данным Центризбиркома, кандидатуры на выборы в Сенат изначально выдвинули 130 человек. После проведения всех необходимых процедур территориальные избирательные комиссии 24 декабря зарегистрировали 66 кандидатов в депутаты. Однако 12 января стало известно, что уже после регистрации 11 кандидатов подали заявления о снятии кандидатур. Таким образом, в избирательные бюллетени включили 55 кандидатов в сенаторы. Среди них 18 женщин и 37 мужчин. В числе претендентов четыре действующих депутата Сената, работники госпредприятий, госслужащие, работники коммерческих структур и представители общественных организаций.

Больше всего кандидатов представляют город Алматы - четыре человека. По два кандидата представлены от Алматинской, Жетысуской, Жамбылской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей. В остальных регионах, городах Астане и Шымкенте зарегистрированы по три кандидата в депутаты. В список выборщиков по республике включены 3 168 депутатов маслихатов (местных представительных органов).

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Qazaxıstan Senatına seçkilər keçiriləcək

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