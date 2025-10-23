Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Члена движения Карапетяна и родственника мэра Гюмри арестовали

    В регионе
    • 23 октября, 2025
    • 09:28
    Члена движения Карапетяна и родственника мэра Гюмри арестовали

    Члена движения находящегося в СИЗО бизнесмена Самвела Карапетяна "По-своему", адвоката Рубена Мхитаряна арестовали на два месяца по делу о "беспорядках в Гюмри".

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба движения.

    Адвоката задержали 20 октября в Гюмри. Он находился на месте проведения акции в качестве правозащитника. Палата адвокатов уже осудила его задержание и посчитала его неправомерным.

    Суд арестовал на два месяца и члена Совета старейшин Гюмри от Коммунистической партии Геворка Гукасяна. Он родственник арестованного мэра Вардана Гукасяна.

    Ранее в Следкоме сообщили, что число задержанных после акции в поддержку мэра Гюмри Вардана Гукасяна возросло до 37. По данным СК, против 29 лиц возбуждены уголовные дела по факту участия в массовых беспорядках. Следственный комитет Армении направил в суд ходатайство об аресте 19 человек.

