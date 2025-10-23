Gümrü merinin qohumu və Karapetyanın hərəkat üzvü həbs ediliblər
Region
- 23 oktyabr, 2025
- 09:43
Ermənistanda istintaq təcridxanasında olan iş adamı Samvel Karapetyanın "Öz yolumuzla" hərəkatının üzvü, vəkil Ruben Mxitaryan "Gümrü iğtişaşları" işi üzrə iki aylıq müddətə həbs edilib.
"Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə hərəkatın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Vəkil oktyabrın 20-də Gümrüdə saxlanılıb. O, aksiya keçirilən yerdə hüquq müdafiəçisi qismində iştirak edib. Vəkillər Palatası artıq onun saxlanılmasını pisləyib və bunu qanunsuz hesab edib.
Məhkəmə həmçinin Gümrü Ağsaqqallar Şurasının üzvü Gevork Qukasyanı da iki ay müddətinə həbs edib. O, həbs edilmiş mer Vardan Qukasyanın qohumudur.
