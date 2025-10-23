İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    Gümrü merinin qohumu və Karapetyanın hərəkat üzvü həbs ediliblər

    Region
    • 23 oktyabr, 2025
    • 09:43
    Gümrü merinin qohumu və Karapetyanın hərəkat üzvü həbs ediliblər

    Ermənistanda istintaq təcridxanasında olan iş adamı Samvel Karapetyanın "Öz yolumuzla" hərəkatının üzvü, vəkil Ruben Mxitaryan "Gümrü iğtişaşları" işi üzrə iki aylıq müddətə həbs edilib.

    "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə hərəkatın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Vəkil oktyabrın 20-də Gümrüdə saxlanılıb. O, aksiya keçirilən yerdə hüquq müdafiəçisi qismində iştirak edib. Vəkillər Palatası artıq onun saxlanılmasını pisləyib və bunu qanunsuz hesab edib.

    Məhkəmə həmçinin Gümrü Ağsaqqallar Şurasının üzvü Gevork Qukasyanı da iki ay müddətinə həbs edib. O, həbs edilmiş mer Vardan Qukasyanın qohumudur.

    gümrü Vardan Qukasyan Ruben Mxitaryan Samvel Karapetyan Ermənistan
    Члена движения Карапетяна и родственника мэра Гюмри арестовали

    Son xəbərlər

    10:05

    Beynəlxalq səyyahlar Şuşaya gəliblər

    Qarabağ
    10:05

    Bu ilin 9 ayında heyvan kəsimi və satışı mağazalarında 2 mindən çox nöqsan aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    10:01

    Bütün sosial ödənişlər oktyabrın 24-də ödəniləcək

    Sosial müdafiə
    09:54

    NATO-ya üzv ölkələrin səfirləri Azərbaycana səfər edəcək - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    09:48
    Foto

    Bakıda 17 yaşlı yeniyetmənin bağırsağından taxta çıxarılıb

    Sağlamlıq
    09:47

    Rusiyada baş verən partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 12-yə çatıb - YENİLƏNİB-2

    Region
    09:46

    "Çelsi" "Qarabağ"la oyundan əvvəl Çempionlar Liqasının tarixinə düşüb

    Futbol
    09:44

    Azərbaycanda sosial sığorta haqqının ödənilməsinə dair dəyişiklik müzakirə mərhələsindədir - RƏSMİ

    Sosial müdafiə
    09:43

    Gümrü merinin qohumu və Karapetyanın hərəkat üzvü həbs ediliblər

    Region
    Bütün Xəbər Lenti