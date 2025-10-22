Следственный комитет Армении сообщил о 37 задержанных после акции у мэрии Гюмри
В регионе
- 22 октября, 2025
- 16:38
Число задержанных во время акции у мэрии Гюмри возросло до 37 человек.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Следственный комитет (СК) Армении.
Ранее сообщалось о 33 задержанных.
По данным СК, против 29 лиц возбуждены уголовные дела по факту участия в массовых беспорядках, а также препятствования правосудию, уголовное дело в отношении еще 10 возбуждено по признакам препятствования правосудию.
