    Следственный комитет Армении сообщил о 37 задержанных после акции у мэрии Гюмри

    В регионе
    • 22 октября, 2025
    • 16:38
    Число задержанных во время акции у мэрии Гюмри возросло до 37 человек.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Следственный комитет (СК) Армении.

    Ранее сообщалось о 33 задержанных.

    По данным СК, против 29 лиц возбуждены уголовные дела по факту участия в массовых беспорядках, а также препятствования правосудию, уголовное дело в отношении еще 10 возбуждено по признакам препятствования правосудию.

    Gümrüdə meriya qarşısında keçirilən aksiyadan sonra 37 nəfər saxlanılıb

    Лента новостей