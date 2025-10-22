Gümrüdə meriya qarşısında keçirilən aksiyadan sonra 37 nəfər saxlanılıb
Region
- 22 oktyabr, 2025
- 16:54
Gümrü meriyasının yaxınlığındakı aksiyadan sonra saxlanılanların sayı 37 nəfərə çatıb.
"Report"un Ermənistan KİV-inə istinadən məlumatına görə, bunu Ermənistan İstintaq Komitəsi bildirib.
Daha əvvəl 33 nəfərin saxlanıldığı bildirilirdi.
Qurumun məlumatına görə, kütləvi iğtişaşlarda iştirak, həmçinin məhkəməyə mane olmaq faktı ilə bağlı cinayət işi açılıb. Bununla yanaşı, daha 10 nəfərə qarşı isə ədalət məhkəməsinə maneçilik əlamətləri ilə cinayət işi açılıb.
