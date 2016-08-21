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    Число жертв теракта в турецком Газиантепе возросло до 50

    Нападение произошло во время свадебного торжества

    Баку. 21 Августа. REPORT.AZ/ Число жертв теракта в турецком Газиантепе возросло до 50.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении, распространенном администрацией Газиантепа.

    Нападение произошло во время свадебного торжества. Теракт совершен в квартале Акдере района Шахинбей.

    «В результате террористического акта, совершенного в 20 августа 2016 года погибли 50 граждан. Раненные госпитализированы», - сказано в сообщении.

    Как сообщила Республиканская прокуратура Турции, на месте происшествия найдены фрагменты "пояса смертника".

    На месте инцидента проводятся работы по оценке ущерба, нанесенного в результате взрыва.

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