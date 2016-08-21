Баку. 21 Августа. REPORT.AZ/ Число жертв теракта в турецком Газиантепе возросло до 50.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении, распространенном администрацией Газиантепа.
Нападение произошло во время свадебного торжества. Теракт совершен в квартале Акдере района Шахинбей.
«В результате террористического акта, совершенного в 20 августа 2016 года погибли 50 граждан. Раненные госпитализированы», - сказано в сообщении.
Как сообщила Республиканская прокуратура Турции, на месте происшествия найдены фрагменты "пояса смертника".
На месте инцидента проводятся работы по оценке ущерба, нанесенного в результате взрыва.
News DepartmentАвтор новости
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