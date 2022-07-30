Число жертв наводнений в Иране достигло 56

По меньшей мере 56 человек погибли за прошедшую неделю в результате масштабных наводнений в Иране.

По меньшей мере 56 человек погибли за прошедшую неделю в результате масштабных наводнений в Иране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу глава отдела чрезвычайных операций иранского Общества Красного Полумесяца Мехди Валипур.

"Число погибших достигло 56, пропавшими без вести остаются 18 человек", - сказал он в эфире государственного телевидения Ирана. По словам Валипура, больше всего от стихии пострадали провинции Исфахан, Йезд, Лурестан, Мазандеран, Тегеран, Чехармехаль и Бахтиария.

Ранее сообщалось о гибели 32 человек.

Стихийным бедствием охвачены 18 провинций Ирана из 31. Метеорологи призывают воздержаться до понедельника от походов в горы и к берегам рек.