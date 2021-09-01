Число заразившихся коронавирусом в Грузии превысило 550 тыс.

В Грузии за последние сутки подтверждено 3 886 новых случаев заражения коронавирусом, 4 103 человек выписаны после выздоровления.

В Грузии за последние сутки подтверждено 3 886 новых случаев заражения коронавирусом, 4 103 человек выписаны после выздоровления.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Национальном центре по контролю за заболеваниями и общественному здравоохранению страны.

За последние сутки скончались 74 пациента.

До настоящего времени в соседней стране инфекция COVID-19 была выявлена у 553 697 человек. Из них 497 517 выздоровели, 7 482 человека скончались.

Число активных больных составляет 48 672 человека.