Число заразившихся коронавирусом в Грузии превысило 255 тысяч

Под медицинским наблюдением в специальных гостиницах находятся 347 человек, перенесших заболевание в легкой форме

За минувшие сутки в Грузии было подтверждено 742 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 1 081 человек, 12 пациентов скончались.

Об этом сообщается на специальном официальном сайте правительства Грузии, передает грузинское бюро Report.

Общее число инфицированных COVID-19 в соседней стране составляет 255 564 человека. Из них 245 527 выздоровели, 3 108 умерли.

В настоящее время в карантинном режиме находятся 497 человек, на стационаре - 2 842. Под медицинским наблюдением в специальных гостиницах находятся 347 человек, перенесших заболевание в легкой форме.