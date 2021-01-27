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Число заразившихся коронавирусом в Грузии превысило 255 тысяч

Число заразившихся коронавирусом в Грузии превысило 255 тысяч Под медицинским наблюдением в специальных гостиницах находятся 347 человек, перенесших заболевание в легкой форме
В регионе
27 января 2021 г. 11:10
Число заразившихся коронавирусом в Грузии превысило 255 тысяч

За минувшие сутки в Грузии было подтверждено 742 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 1 081 человек, 12 пациентов скончались.

Об этом сообщается на специальном официальном сайте правительства Грузии, передает грузинское бюро Report.

Общее число инфицированных COVID-19 в соседней стране составляет 255 564 человека. Из них 245 527 выздоровели, 3 108 умерли.

В настоящее время в карантинном режиме находятся 497 человек, на стационаре - 2 842. Под медицинским наблюдением в специальных гостиницах находятся 347 человек, перенесших заболевание в легкой форме.

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Версия на английском языке Georgia's COVID tally exceeds 255,000
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda koronavirusa yoluxanların sayı 255 mini ötdü

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