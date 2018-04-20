Число задержанных демонстрантов в Ереване превысило 160 человек - ОБНОВЛЕНО 2

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Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Сотрудники полиции в Ереване у задержали более 160 сторонников оппозиции, перекрывающих дороги, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"По состоянию на 14:00 в отделения полиции доставлены 166 человек", - сказал пресс-секретарь полиции Армении Ашот Агаронян.

*** 12:50

Сотрудники полиции в Ереване cегодня доставили в отделения уже 83 сторонников оппозиции, перекрывающих дороги для проезда автотранспорта.Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявили в пресс-службе полиции Армении.





***10:36

Полиция Армении приступила к новым задержаниям участников акций протеста оппозиции в Ереване - в отделы полиции по состоянию на 09:00 доставлено 16 человек. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил начальник управления информации и по связям с общественностью ведомства полковник Ашот Агаронян.

Среди задержанных - один из инициаторов акций протеста Давид Санасарян, пытавшийся блокировать движение на площади Республики.

Лидер оппозиционной партии "Гражданский договор", депутат парламента Армении Никол Пашинян сегодня утром призвал своих сторонников "парализовать движение всего Еревана".

По данным полиции, напряженная обстановка складывается в эти минуты на улице Гюльбенкян, где сторонники Пашиняна блокировали движение машинами. Полиция пытается убрать машины с проезжей части дороги.

Массовые митинги начались в Ереване и других городах Армении в понедельник в связи с выдвижением кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, против чего выступала оппозиция. Во вторник парламент Армении избрал Саргсяна премьером. В четверг оппозиционеры пытались сорвать заседание нового кабмина, блокируя подступы к правительственным зданиям, проведя днем шествие по улицам Еревана, а вечером - митинг, в котором приняли участие порядка 3 тыс. человек. За день были задержаны 123 человека.