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Британские ВМС сообщили о новом нападении неизвестных на судно в Аденском заливе

Британские ВМС сообщили о новом нападении неизвестных на судно в Аденском заливе Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о новом нападении неизвестных на судно в Аденском заливе.
В регионе
10 мая 2024 г. 11:06
Британские ВМС сообщили о новом нападении неизвестных на судно в Аденском заливе

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о новом нападении неизвестных на судно в Аденском заливе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении центра.

"UKMTO получил уведомление об инциденте в 195 морских милях к востоку от йеменского Адена, - говорится в сообщении. - Власти расследуют обстоятельства происшествия. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности", - сказано в сообщении.

Сведения получены от капитана атакованного судна. Дополнительной информации о происшествии пока не приводится.

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