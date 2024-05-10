Представители оппозиционного движения и правящей партии Армении провели переговоры

По инициативе представителей правящего в Армении "Гражданского договора" состоялись определенные контакты с членами оппозиционного движения "Тавуш во имя родины".
Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом журналистам сообщил один из лидеров движения, политолог Сурен Петросян.
Он подчеркнул, что инициатива направлена на разрушение барьеров между сторонами.
"Наша цель - не конфронтация, а примирение. Мы стремимся разрушить баррикады, а не стоять по разные их стороны", - отметил он.