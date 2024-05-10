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Представители оппозиционного движения и правящей партии Армении провели переговоры

Представители оппозиционного движения и правящей партии Армении провели переговоры По инициативе представителей правящего в Армении "Гражданского договора" состоялись определенные контакты с членами оппозиционного движения "Тавуш во имя родины".
В регионе
10 мая 2024 г. 10:57
Представители оппозиционного движения и правящей партии Армении провели переговоры

По инициативе представителей правящего в Армении "Гражданского договора" состоялись определенные контакты с членами оппозиционного движения "Тавуш во имя родины".

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом журналистам сообщил один из лидеров движения, политолог Сурен Петросян.

Он подчеркнул, что инициатива направлена на разрушение барьеров между сторонами.

"Наша цель - не конфронтация, а примирение. Мы стремимся разрушить баррикады, а не стоять по разные их стороны", - отметил он.

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