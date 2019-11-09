Число пострадавших в результате землетрясения в Иране превысило 500 человек

Число пострадавших в результате землетрясения, которое произошло в ночь на 8 ноября на северо-западе Ирана, достигло 529.
Как передает Report, об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на медиков.
Глава центра по медицинской помощи и борьбе с чрезвычайными ситуациями в провинции Восточный Азербайджан Фарзад Рахмани заявил, что в результате землетрясения погибли пять человек и 529 получили ранения, из них 31 был госпитализирован, остальные получили амбулаторное лечение и были выписаны.
По его словам, все больницы провинции готовы принять пострадавших.
Напомним, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло в ночь на 8 ноября. Эпицентр толчков располагался в 156 километрах юго-восточнее Тебриза (провинция Восточный Азербайджан). По данным европейских сейсмологов EMSC, очаг залегал на глубине 62 километров, иранские сейсмологи сообщали о восьми километрах.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости