Число погибших в результате землетрясения в Иране возросло до пяти человек, более 120 пострадавших - ОБНОВЛЕНО - 2 - ФОТО

Число погибших в результате землетрясения на северо-западе Ирана возросло до пяти человек, более 120 пострадали, передает Report со ссылкой РИА Новости.

Ранее сообщалось о четырех жертвах и 70 пострадавших.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в ночь на пятницу. Эпицентр толчков располагался в 156 километрах юго-восточнее Тебриза (провинция Восточный Азербайджан). По данным европейских сейсмологов EMSC, очаг залегал на глубине 62 километров, Press TV сообщает о восьми километрах.

Глава центра кризисного управления в Восточном Азербайджане Мохаммад Бакер Хонар сообщил, что в район были направлены восемь спасательных команд.

*** 06:26

По меньшей мере четыре человека погибли, еще 70 получили травмы в результате землетрясения на северо-западе Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в ночь на пятницу. Эпицентр подземных толчков располагался в 156 километрах юго-восточнее города Тебриз (провинция Восточный Азербайджан), его очаг залегал на глубине 62 километров.

*** 05:35

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на северо-западе Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Эпицентр подземных толчков располагался в 156 километрах юго-восточнее города Тебриз (провинция Восточный Азербайджан), его очаг залегал на глубине 62 километров.

О жертвах и разрушениях не сообщается.