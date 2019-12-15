Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области выросло до 25 человек

Число пострадавших в ДТП с автобусом, который перевернулся в Нижегородской области, увеличилось до 25 человек, сообщает министерство здравоохранения региона.

Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости".

По информации регионального МВД, водитель нерейсового автобуса не справился с управлением. Автобус съехал в кювет и перевернулся.

Согласно данным УМВД, в автобусе находились около 40 человек, управление МЧС сообщает о 49 людях. Как уточнили в спасательном ведомстве, автобус ехал из Иваново в Дзержинск. Ранее сообщалось о 20 пострадавших.