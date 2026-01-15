Число погибших в ходе протестов в Иране превысило 2,6 тыс.

Число погибших в ходе акций протеста в Иране достигло 2 615, арестованы по меньшей мере 18 470 человек.

Как сообщает Report, такие данные приводит правозащитная организация Human Rights Activist News Agency (HRANA) по итогам 18-го дня акций.

Согласно информации, среди погибших 13 детей и 14 гражданских лиц, не участвовавших в акциях. Кроме того, во время акций погибли 153 сотрудника сил безопасности.

В среду, отмечает HRANA, в 187 городах 31 провинции было зафиксировано 617 акций протеста.

Отметим, что протесты начались в Иране 28 декабря после внезапного обвала национальной валюты. На фоне эскалации насилия 8 января в республике были отключены интернет и мобильная связь.