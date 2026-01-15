Число погибших в ходе протестов в Иране превысило 2,6 тыс.
В регионе
- 15 января, 2026
- 07:42
Число погибших в ходе акций протеста в Иране достигло 2 615, арестованы по меньшей мере 18 470 человек.
Как сообщает Report, такие данные приводит правозащитная организация Human Rights Activist News Agency (HRANA) по итогам 18-го дня акций.
Согласно информации, среди погибших 13 детей и 14 гражданских лиц, не участвовавших в акциях. Кроме того, во время акций погибли 153 сотрудника сил безопасности.
В среду, отмечает HRANA, в 187 городах 31 провинции было зафиксировано 617 акций протеста.
Отметим, что протесты начались в Иране 28 декабря после внезапного обвала национальной валюты. На фоне эскалации насилия 8 января в республике были отключены интернет и мобильная связь.
Последние новости
08:23
В Баку на 18 улицах и проспектах наблюдаются пробкиИнфраструктура
08:06
Петро назвал дату встречи с ТрампомДругие страны
07:42
Число погибших в ходе протестов в Иране превысило 2,6 тыс.В регионе
07:11
Telegraph: Великобритания эвакуировала дипломатов из ИранаДругие страны
06:50
Трамп назвал причину затягивания российско-украинской войныДругие страны
06:33
Лидеры США и Венесуэлы обсудили полезные ископаемые и нацбезопасностьДругие страны
06:20
Пехлеви заявил, что признает Израиль в случае прихода к власти в ИранеВ регионе
05:45
Сенат отклонил резолюцию о неприменении силы против Венесуэлы без санкции КонгрессаДругие страны
05:09