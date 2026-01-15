İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    İrandakı etirazlarda ölənlərin sayı 2 600-ü keçib, 18 mindən çox nümayişçi saxlanılıb

    Region
    • 15 yanvar, 2026
    • 07:34
    İrandakı etirazlarda ölənlərin sayı 2 600-ü keçib, 18 mindən çox nümayişçi saxlanılıb

    İranda keçirilən etiraz aksiyalarına təhlükəsizlik qüvvələrinin sərt müdaxiləsi nəticəsində ölənlərin sayı 2 615-ə yüksəlib, 18 470 nəfər isə həbs edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu rəqəmlər "Human Rights Activist News Agency" (HRANA) təşkilatının aksiyaların 18-ci gününün yekunlarına dair hesabatında öz əksini tapıb.

    Ölənlərdən 13-nün uşaq, 14-nün isə aksiyalarda iştirak etməyən mülki şəxslər olduğu bildirilib. 153 təhlükəsizlik qüvvəsi əməkdaşının öldüyü vurğulanan məlumatda 882 ölüm halı ilə bağlı araşdırmanın davam etdiyi qeyd olunub.

    Məlumata görə, yanvarın 14-də ölkə üzrə 31 vilayətin 187 şəhərində 617 etiraz aksiyası qeydə alınıb.

    Qeyd edək ki, İranda dekabrın 28-də milli valyutanın qəfil kəskin dəyər itirməsindən sonra etirazlar başlayıb.

    İran etiraz Ölüm HRANA
    Число погибших в ходе протестов в Иране превысило 2,6 тыс.

    Son xəbərlər

    07:34

    İrandakı etirazlarda ölənlərin sayı 2 600-ü keçib, 18 mindən çox nümayişçi saxlanılıb

    Region
    07:12

    Tramp Rusiya-Ukrayna müharibəsinin uzun sürməsinin səbəbini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    06:43

    ABŞ və Venesuela liderləri milli təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    06:13

    Rza Pəhləvi İrandakı mümkün çevrilişdən sonra İsrailin dövlət kimi tanınacağını açıqlayıb

    Region
    05:50

    ABŞ Senatı Konqresdən icazəsiz Venesuelaya güc tətbiq etməməklə bağlı qətnaməni bloklayıb

    Digər ölkələr
    05:11

    "NewsNation": ABŞ aviadaşıyıcı zərbə qrupunu Yaxın Şərqə yönləndirib

    Digər ölkələr
    04:52

    Azərbaycanla Niderland arasında iqtisadi tərəfdaşlıq müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    04:17

    Yaponiya sahillərində 5,6 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    04:03

    İran sanksiyaların ləğvi müqabilində nüvə proqamında güzəştə gedə biləcəyini açıqlayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti