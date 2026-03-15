Чехия и США согласовали ежегодное бронирование 1,4 млрд куб. м газа

Чешская Республика достигла предварительного соглашения по контракту на ежегодное резервирование 1,4 млрд куб. м природного газа на американских терминалах.

Как передает Report со ссылкой на агентство ČTK, об этом заявил первый вице-премьер и глава Министерства промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек по итогам завершившегося визита в США.

"Чехия в предварительном порядке согласовала долгосрочное соглашение на ежегодное бронирование 1,4 млрд куб. м газа на терминалах в США", - цитирует издание министра.

По его словам, ключевая задача данного соглашения заключается в расширении источников энергоснабжения и повышении энергетической независимости страны.

"На данный момент государственная компания ČEZ уже ведет переговоры по деталям договора о резервировании газовых объемов. Это конкретный шаг в направлении энергетической безопасности. Благодаря этому мы сможем обеспечить от 20% до 30% газового потребления Чехии", - подчеркнул Гавличек.

В настоящее время республика, отмечает ČTK, получает газ из Норвегии, а также морским путем через терминал сжиженного природного газа в Нидерландах. В дальнейшем поставки СПГ в страну также планируется осуществлять через терминал на территории Германии.