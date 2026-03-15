İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Çexiya və ABŞ illik 1,4 milyard kubmetr qazın rezervi barədə razılığa gəlib

    Çexiya və ABŞ illik 1,4 milyard kubmetr qazın rezervi barədə razılığa gəlib

    Çexiya ABŞ terminallarında hər il 1,4 milyard kubmetr təbii qazın rezerv edilməsinə dair müqavilə üzrə ilkin razılığa gəlib.

    "Report" "ČTK" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Çexiyanın Baş nazirinin birinci müavini və sənaye və ticarət naziri Karel Havliçek ABŞ-yə başa çatan səfərinin yekunları üzrə bildirib.

    "Çexiya ABŞ terminallarında hər il 1,4 milyard kubmetr qazın bron edilməsinə dair uzunmüddətli anlaşmanı ilkin olaraq razılaşdırıb", - deyə nəşr nazirdən sitat gətirir.

    Onun sözlərinə görə, bu razılaşmanın əsas məqsədi enerji təchizatı mənbələrinin genişləndirilməsindən və ölkənin enerji müstəqilliyinin artırılmasından ibarətdir.

    "Hazırda "ČEZ" dövlət şirkəti qaz həcmlərinin rezervasiyası haqqında müqavilənin detalları üzrə danışıqlar aparır. Bu, enerji təhlükəsizliyi istiqamətində konkret addımdır. Bunun sayəsində biz Çexiyanın qaz istehlakının 20 %-dən 30 %-ə qədərini təmin edə biləcəyik", - Havliçek vurğulayıb.

    "ČTK" qeyd edib ki, hazırda respublika qazı Norveçdən, eləcə də dəniz yolu ilə Niderlanddakı mayeləşdirilmiş təbii qaz terminalı vasitəsilə alır. Gələcəkdə ölkəyə sözügedən tədarükün Almaniya ərazisindəki terminal vasitəsilə də həyata keçirilməsi planlaşdırılır.

    Чехия и США согласовали ежегодное бронирование 1,4 млрд куб. м газа

    Son xəbərlər

    22:25

    Qubada müəllim dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    22:16

    Ağ Ev İrana qarşı əməliyyatın əlavə maliyyələşdirilməsi məsələsini nəzərdən keçirəcək

    Digər ölkələr
    22:06

    Çexiya və ABŞ illik 1,4 milyard kubmetr qazın rezervi barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    22:00
    Foto

    Azərbaycanın daha bir güləşçisi Serbiyada bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    21:59

    Futzal üzrə Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinin oyunları keçirilib

    Komanda
    21:34

    BAE ölkələri strateji ehtiyatlardan bazara 400 milyon bareldən çox neft çıxaracaq

    Energetika
    21:17

    İran Təl-Əvivə hücum zamanı yeni ballistik raketlərdən istifadə edib

    Region
    21:12
    Foto

    Azərbaycanın bir diplomatı və üç Çin vətəndaşı İrandan təxliyə olunub - YENİLƏNİB-3

    Xarici siyasət
    20:59

    Pakistan Qəndəhardakı terrorçuların düşərgələrinə zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti