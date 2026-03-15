В Белом доме рассмотрят дополнительное финансирование операции против Ирана

Администрация Белого дома намерена проанализировать, есть ли необходимость обращаться к Конгрессу США за дополнительными средствами для продолжения военной операции против Ирана.

Как передает Report, об этом заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет, выступая в эфире телеканала CBS.

"Полагаю, что в данный момент мы располагаем всем необходимым. Считаю, что Административно-бюджетное управление Белого дома и [его руководитель] Рассел Воут будут прорабатывать вопрос о том, понадобится ли нам снова выходить на Конгресс в связи с военными действиями. Не факт, что нам потребуются какие-либо дополнительные ресурсы", - так он прокомментировал вопрос о возможном запросе у законодателей дополнительных ассигнований на иранскую операцию.

По словам Хассета, ему сообщили, что расходы США на операцию против Ирана уже составили порядка $12 млрд. При этом он не конкретизировал, за какой именно период были понесены эти затраты.

Согласно информации газеты The New York Times от 11 марта, администрация в Вашингтоне уведомила Конгресс о том, что за первые шесть суток с момента начала указанной операции Соединенные Штаты затратили на нее как минимум $11,3 млрд.