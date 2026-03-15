İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Ağ Ev İrana qarşı əməliyyatın əlavə maliyyələşdirilməsi məsələsini nəzərdən keçirəcək

    • 15 mart, 2026
    • 22:16
    Ağ Ev administrasiyası İrana qarşı hərbi əməliyyatın davam etdirilməsi üçün əlavə vəsait tələbi ilə ABŞ Konqresinə müraciət etməyə ehtiyac olub-olmadığını təhlil etmək niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin Milli İqtisadi Şurasının rəhbəri Kevin Hasset "CBS" telekanalının efirində çıxışı zamanı bildirib.

    "Hesab edirəm ki, hazırda biz bütün zəruri vasitələrə sahibik. Düşünürəm ki, Ağ Evin İnzibati-Büdcə İdarəsi və [onun rəhbəri] Rassel Vout hərbi əməliyyatlarla əlaqədar Konqresə yenidən müraciət etməyimizin lazım olub-olmayacağı məsələsini araşdıracaqlar. Hər hansı əlavə resurslara ehtiyacımız olacağı dəqiq deyil", - deyə o, İran əməliyyatı üçün qanunvericilərdən əlavə ayırmaların istənilməsi ehtimalı ilə bağlı məsələni şərh edib.

    Hassetin sözlərinə görə, ona ABŞ-nin İrana qarşı əməliyyat xərclərinin artıq təqribən 12 milyard dollar təşkil etdiyini bildiriblər. Bununla belə, o bu xərclərin məhz hansı dövr ərzində çəkildiyini dəqiqləşdirməyib.

    "The New York Times" qəzetinin 11 mart tarixli məlumatına görə, Vaşinqton administrasiyası sözügedən əməliyyatın başladığı andan etibarən ilk altı sutka ərzində Birləşmiş Ştatların bu əməliyyata ən azı 11,3 milyard dollar xərclədiyi barədə konqresi məlumatlandırıb.

    Kevin Hasset ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı əlavə maliyyə tələbi
    В Белом доме рассмотрят дополнительное финансирование операции против Ирана

    Son xəbərlər

    22:25

    Qubada müəllim dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    22:16

    Ağ Ev İrana qarşı əməliyyatın əlavə maliyyələşdirilməsi məsələsini nəzərdən keçirəcək

    Digər ölkələr
    22:06

    Çexiya və ABŞ illik 1,4 milyard kubmetr qazın rezervi barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    22:00
    Foto

    Azərbaycanın daha bir güləşçisi Serbiyada bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    21:59

    Futzal üzrə Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinin oyunları keçirilib

    Komanda
    21:34

    BAE ölkələri strateji ehtiyatlardan bazara 400 milyon bareldən çox neft çıxaracaq

    Energetika
    21:17

    İran Təl-Əvivə hücum zamanı yeni ballistik raketlərdən istifadə edib

    Region
    21:12
    Foto

    Azərbaycanın bir diplomatı və üç Çin vətəndaşı İrandan təxliyə olunub - YENİLƏNİB-3

    Xarici siyasət
    20:59

    Pakistan Qəndəhardakı terrorçuların düşərgələrinə zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti