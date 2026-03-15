Страны МЭА высвободят из стратегических резервов более 400 млн баррелей нефти

Около 412 млн баррелей нефти в ближайшее время будет направлено на глобальный рынок из стратегических запасов государств, входящих в состав Международного энергетического агентства (МЭА).

Как передает Report со ссылкой на заявление МЭА, мера принята с целью ослабления ценового давления, вызванного вооруженным конфликтом на Ближнем Востоке и перекрытием Ормузского пролива.

Согласно информации, 72% высвобождаемых объемов составит сырая нефть (порядка 296,5 млн баррелей), оставшиеся 28% придутся на нефтепродукты (приблизительно 115 млн баррелей).

"Резервы стран-членов МЭА в Азиатско-Тихоокеанском регионе будут задействованы в кратчайшие сроки, тогда как запасы участников из Северной и Южной Америки, а также европейских стран начнут поставляться с конца марта", - отмечается в документе.

Основную долю обеспечат государства американского континента - около 196 млн баррелей, причем исключительно в виде сырой нефти. Свыше 172 млн баррелей планируется извлечь из государственных хранилищ, еще 23,6 млн баррелей - из альтернативных источников.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. После этого Иран начал наносить удары по целям не только в Израиле, но и в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.