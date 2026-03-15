Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Энергетика
    • 15 марта, 2026
    • 20:55
    Страны МЭА высвободят из стратегических резервов более 400 млн баррелей нефти

    Около 412 млн баррелей нефти в ближайшее время будет направлено на глобальный рынок из стратегических запасов государств, входящих в состав Международного энергетического агентства (МЭА).

    Как передает Report со ссылкой на заявление МЭА, мера принята с целью ослабления ценового давления, вызванного вооруженным конфликтом на Ближнем Востоке и перекрытием Ормузского пролива.

    Согласно информации, 72% высвобождаемых объемов составит сырая нефть (порядка 296,5 млн баррелей), оставшиеся 28% придутся на нефтепродукты (приблизительно 115 млн баррелей).

    "Резервы стран-членов МЭА в Азиатско-Тихоокеанском регионе будут задействованы в кратчайшие сроки, тогда как запасы участников из Северной и Южной Америки, а также европейских стран начнут поставляться с конца марта", - отмечается в документе.

    Основную долю обеспечат государства американского континента - около 196 млн баррелей, причем исключительно в виде сырой нефти. Свыше 172 млн баррелей планируется извлечь из государственных хранилищ, еще 23,6 млн баррелей - из альтернативных источников.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. После этого Иран начал наносить удары по целям не только в Израиле, но и в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.

    поставки нефти Международное энергетическое агентство Эскалация на Ближнем Востоке
    BAE ölkələri strateji ehtiyatlardan bazara 400 milyon bareldən çox neft çıxaracaq
    Последние новости

    21:51

    Азербайджанский борец Фарид Халилов завоевал бронзу чемпионата Европы

    Индивидуальные
    21:41

    В Белом доме рассмотрят дополнительное финансирование операции против Ирана

    Другие страны
    21:23
    Фото

    Из Ирана эвакуированы один азербайджанский дипломат и три китайца - ОБНОВЛЕНО-3

    Внешняя политика
    21:07

    Чехия и США согласовали ежегодное бронирование 1,4 млрд куб. м газа

    Другие страны
    20:55

    Страны МЭА высвободят из стратегических резервов более 400 млн баррелей нефти

    Энергетика
    20:38

    Иран применил новые баллистические ракеты в ходе атаки на Тель-Авив

    В регионе
    20:29

    Пакистан нанес удары по лагерям террористов в афганском Кандагаре

    Другие страны
    20:14

    Премьер-лига: "Нефтчи" уверенно обыграл "Габалу" в матче 24-го тура

    Футбол
    20:06

    Орбан пообещал не допустить втянуть Венгрию в военные конфликты

    Другие страны
    Лента новостей