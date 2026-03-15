Азербайджанский борец Фарид Халилов завоевал бронзу чемпионата Европы
Индивидуальные
- 15 марта, 2026
- 21:51
Азербайджанский борец греко-римского стиля Фарид Халилов (67 кг) стал обладателем бронзовой награды на молодежном чемпионате Европы U-23 в сербском Зренянине.
Как сообщает корреспондент Report с места проведения соревнований, в поединке за третье место спортсмен одолел венгра Петро Житовоза со счетом 6:3.
Медаль стала пятой бронзовой наградой, завоеванной азербайджанскими борцами на чемпионате Европы. Ранее аналогичного результата добились борцы вольного стиля Муса Агаев (65 кг), Рамик Хейбатов (70 кг), Зафар Алиев (97 кг) и Фарид Садыхлы (55 кг).
Отметим, что сегодня последний день турнира.
Последние новости
21:51
Азербайджанский борец Фарид Халилов завоевал бронзу чемпионата ЕвропыИндивидуальные
21:41
В Белом доме рассмотрят дополнительное финансирование операции против ИранаДругие страны
21:23
Фото
Из Ирана эвакуированы один азербайджанский дипломат и три китайца - ОБНОВЛЕНО-3Внешняя политика
21:07
Чехия и США согласовали ежегодное бронирование 1,4 млрд куб. м газаДругие страны
20:55
Страны МЭА высвободят из стратегических резервов более 400 млн баррелей нефтиЭнергетика
20:38
Иран применил новые баллистические ракеты в ходе атаки на Тель-АвивВ регионе
20:29
Пакистан нанес удары по лагерям террористов в афганском КандагареДругие страны
20:14
Премьер-лига: "Нефтчи" уверенно обыграл "Габалу" в матче 24-го тураФутбол
20:06