    Азербайджанский борец греко-римского стиля Фарид Халилов (67 кг) стал обладателем бронзовой награды на молодежном чемпионате Европы U-23 в сербском Зренянине.

    Как сообщает корреспондент Report с места проведения соревнований, в поединке за третье место спортсмен одолел венгра Петро Житовоза со счетом 6:3.

    Медаль стала пятой бронзовой наградой, завоеванной азербайджанскими борцами на чемпионате Европы. Ранее аналогичного результата добились борцы вольного стиля Муса Агаев (65 кг), Рамик Хейбатов (70 кг), Зафар Алиев (97 кг) и Фарид Садыхлы (55 кг).

    Отметим, что сегодня последний день турнира.

    Греко-римская борьба Азербайджанский борец Чемпионат Европы по борьбе U-23 бронзовая медаль
    Fərid Xəlilov Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb
    Последние новости

    21:51

    Азербайджанский борец Фарид Халилов завоевал бронзу чемпионата Европы

    Индивидуальные
    21:41

    В Белом доме рассмотрят дополнительное финансирование операции против Ирана

    Другие страны
    21:23
    Фото

    Из Ирана эвакуированы один азербайджанский дипломат и три китайца - ОБНОВЛЕНО-3

    Внешняя политика
    21:07

    Чехия и США согласовали ежегодное бронирование 1,4 млрд куб. м газа

    Другие страны
    20:55

    Страны МЭА высвободят из стратегических резервов более 400 млн баррелей нефти

    Энергетика
    20:38

    Иран применил новые баллистические ракеты в ходе атаки на Тель-Авив

    В регионе
    20:29

    Пакистан нанес удары по лагерям террористов в афганском Кандагаре

    Другие страны
    20:14

    Премьер-лига: "Нефтчи" уверенно обыграл "Габалу" в матче 24-го тура

    Футбол
    20:06

    Орбан пообещал не допустить втянуть Венгрию в военные конфликты

    Другие страны
    Лента новостей