Азербайджанский борец Фарид Халилов завоевал бронзу чемпионата Европы

Азербайджанский борец греко-римского стиля Фарид Халилов (67 кг) стал обладателем бронзовой награды на молодежном чемпионате Европы U-23 в сербском Зренянине.

Как сообщает корреспондент Report с места проведения соревнований, в поединке за третье место спортсмен одолел венгра Петро Житовоза со счетом 6:3.

Медаль стала пятой бронзовой наградой, завоеванной азербайджанскими борцами на чемпионате Европы. Ранее аналогичного результата добились борцы вольного стиля Муса Агаев (65 кг), Рамик Хейбатов (70 кг), Зафар Алиев (97 кг) и Фарид Садыхлы (55 кг).

Отметим, что сегодня последний день турнира.