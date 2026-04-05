СМИ: Иран включил электростанции Израиля в список целей
В регионе
- 05 апреля, 2026
- 03:22
Иран и поддерживаемые им военизированные группировки включили две крупные электростанции на территории Израиля в список потенциальных целей.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источники.
По их данным, "две основные электростанции, снабжающие Израиль, были добавлены в список целей объединенного оперативного штаба фронта сопротивления".
Отмечается, что это решение принято в рамках стратегии "контрответа" и рассматривается как готовность ответить на возможные удары по критической инфраструктуре Ирана.
