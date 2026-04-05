СМИ: Иран включил электростанции Израиля в список целей

Иран и поддерживаемые им военизированные группировки включили две крупные электростанции на территории Израиля в список потенциальных целей.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источники.

По их данным, "две основные электростанции, снабжающие Израиль, были добавлены в список целей объединенного оперативного штаба фронта сопротивления".

Отмечается, что это решение принято в рамках стратегии "контрответа" и рассматривается как готовность ответить на возможные удары по критической инфраструктуре Ирана.