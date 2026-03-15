Орбан пообещал не допустить втянуть Венгрию в военные конфликты

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не позволит втянуть страну в международные конфликты и обеспечит ее стабильность.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, венгерский премьер выступил в воскресенье перед сторонниками у здания парламента в Будапеште.

"Мы принимаем на себя обязательство сохранить Венгрию в качестве острова безопасности и спокойствия. Даже в условиях столь нестабильного мира нам необходимо оставаться в стороне от войны", - сказал Орбан.

Он также заверил, что будет отстаивать суверенитет страны перед лицом внешнего давления, включая давление со стороны Брюсселя, и подверг резкой критике попытки навязать Будапешту решения в области политики и энергетической безопасности.

Отметим, что партия Орбана "Фидес - Венгерский гражданский союз" и оппозиционная партия "Тиса", возглавляемая Петером Мадьяром, в воскресенье проводят демонстрации в Будапеште. По данным Associated Press, в митингах принимают участие сотни тысяч человек.