Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Орбан пообещал не допустить втянуть Венгрию в военные конфликты

    Орбан пообещал не допустить втянуть Венгрию в военные конфликты

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не позволит втянуть страну в международные конфликты и обеспечит ее стабильность.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, венгерский премьер выступил в воскресенье перед сторонниками у здания парламента в Будапеште.

    "Мы принимаем на себя обязательство сохранить Венгрию в качестве острова безопасности и спокойствия. Даже в условиях столь нестабильного мира нам необходимо оставаться в стороне от войны", - сказал Орбан.

    Он также заверил, что будет отстаивать суверенитет страны перед лицом внешнего давления, включая давление со стороны Брюсселя, и подверг резкой критике попытки навязать Будапешту решения в области политики и энергетической безопасности.

    Отметим, что партия Орбана "Фидес - Венгерский гражданский союз" и оппозиционная партия "Тиса", возглавляемая Петером Мадьяром, в воскресенье проводят демонстрации в Будапеште. По данным Associated Press, в митингах принимают участие сотни тысяч человек.

    Орбан пообещал не допустить втянуть Венгрию в военные конфликты

