Число погибших в ДТП в Архангельской области РФ увеличилось до 14

Число погибших в дорожно-транспортном происшествии в Архангельской области России увеличилось до 14 человек.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Поморья Дмитрий Богданов.

"Несмотря на все усилия реаниматологов, спасти пациентку не удалось", - приводятся его слова в Telegram-канале правительства региона.

Уточняется, что скончалась 22-летняя студентка Северного Арктического федерального университета Виктория Дунаева. Врачи боролись за ее жизнь после тяжелой черепно-мозговой травмы.

Напомним, что 11 сентября на трассе М-8 столкнулись грузовой "КамАЗ"-лесовоз, перевозивший древесину, автобус и легковой автомобиль. После мощного удара транспортные средства вылетели в кювет.