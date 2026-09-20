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    Arxangelsk vilayətində yol qəzasında ölənlərin sayı 14-ə çatıb

    Region
    • 20 sentyabr, 2026
    • 15:11
    Arxangelsk vilayətində yol qəzasında ölənlərin sayı 14-ə çatıb

    Rusiya Federasiyasının (RF) Arxangelsk vilayətində baş vermiş yol-nəqliyyat hadisəsində ölənlərin sayı 14 nəfərə çatıb.

    "Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Pomoryenin səhiyyə naziri Dmitri Boqdanov bildirib.

    "Reanimatoloqların bütün səylərinə baxmayaraq, pasiyenti xilas etmək mümkün olmadı", - region hökumətinin "Telegram" kanalında onun sözləri sitat gətirilir.

    Şimali Arktika Federal Universitetinin 22 yaşlı tələbəsi Viktoriya Dunayeva vəfat edib.

    Xatırladaq ki, sentyabrın 11-də M-8 avtoyolunda oduncaq daşıyan "KamAZ" markalı meşədaşıyan yük avtomobili, avtobus və minik avtomobili toqquşub.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Ölüm hadisəsi Rusiya Federasiyası
    Число погибших в ДТП в Архангельской области РФ увеличилось до 14
    Death toll from road accident in Russia's Arkhangelsk region rises to 14

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