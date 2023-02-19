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Число погибших при землетрясении в Турции достигло 40 689

Число погибших при землетрясении в Турции достигло 40 689 Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 40 689 человек.
В регионе
19 февраля 2023 г. 16:51
Число погибших при землетрясении в Турции достигло 40 689

Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 40 689 человек.

Как передает Report, об этом заявил руководитель Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD) Юнус Сезер.

По его словам, в большинстве городов, которые пострадали от стихийного бедствия, поисково-спасательные работы завершены.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два сильных землетрясения, одно из которых было с эпицентром в районе Пазарджик города Кахраманмараш магнитудой 7,7, второе - спустя 9 часов - в районе Эльбистан того же города магнитудой 7,6. Стихийное бедствие вызвало огромные разрушения и тысячи жертв в Турции и Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране 7-дневный траур в память о погибших. Кроме того, в 10 провинциях страны, где произошло землетрясение, объявлено чрезвычайное положение сроком на 3 месяца.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə zəlzələdə ölənlərin sayı 40 689 nəfərə çatıb

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