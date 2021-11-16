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Число отравившихся метанолом в Казани выросло до 13

Число отравившихся метанолом в Казани выросло до 13 Количество отравившихся метанолом в Казани увеличилось до 13 человек.
В регионе
16 ноября 2021 г. 20:11
Число отравившихся метанолом в Казани выросло до 13

Количество отравившихся метанолом в Казани увеличилось до 13 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщила главный токсиколог Минздрава Татарстана Алия Насибуллина.

"На данный момент поступили 13 человек, трое из них в тяжелом состоянии. 10 пациентов находятся в отделении в средней степени тяжести. У всех подозрение на отравление метанолом", - сказала Насибуллина.

У всех госпитализированных в крови медики нашли метиловый спирт, но в разных концентрациях. Токсиколог рассказала, что некачественный алкоголь молодые люди употребляли на дне рождении друга 15 ноября вечером. Всего на празднике было 19 человек. Госпитализированные 1999-2003 годов рождения.

По факту возбуждено уголовное дело.

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