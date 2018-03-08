Число обезвреженных в Африне террористов превысило 3 тыс, до центра города осталось 7 км

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ В результате проводимой в Африне турецкой армией совместно с Свободной сирийской армией антитеррористической операции "Оливковая ветвь" обезврежены 3 055 террористов.

Как сообщает Report со ссылкой на Ahaber, информацию распространил Генеральный штаб Вооруженных сил Турции.

Было отмечено, что за 48 дней операции обезврежено 3055 террористов РПК/KCK/PYD-YPG и ИГ. В результате воздушных и наземных ударов уничтожены сотни убежищ террористов, складов и целей.

В сообщении также отмечается, чтобы одержать победу, турецким военным и борцам Свободной сирийской армии следует преодолеть еще 7 км, которые отделяют их от центра Африна.

В ходе операции от террористов расчищено 121 село, в том числе 30 основных стратегических точек, в целом, 160 пунктов перешли под контроль турецких военных и борцов Свободной сирийской армии.