Чехия назначила военного и военно-воздушного атташе в Армении

Министр обороны Армении Сурен Папикян провел переговоры с послом Чехии в стране Петра Пирунчика и новоназначенного военного и военно-воздушного атташе подполковника Иржи Мрачека (резиденция в Тбилиси).

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении Минобороны страны.

В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся сотрудничества Армении и Чехии в оборонной сфере, а также региональной и международной безопасности.