Чехия назначила военного и военно-воздушного атташе в Армении
В регионе
- 10 октября, 2025
- 12:46
Министр обороны Армении Сурен Папикян провел переговоры с послом Чехии в стране Петра Пирунчика и новоназначенного военного и военно-воздушного атташе подполковника Иржи Мрачека (резиденция в Тбилиси).
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении Минобороны страны.
В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся сотрудничества Армении и Чехии в оборонной сфере, а также региональной и международной безопасности.
Последние новости
13:28
Самолет с 18 турецкими гражданами вылетел из израильского города ЭйлатВ регионе
13:26
Rheinmetall передаст Украине системы ПВО за счет активов РФДругие страны
13:24
В Азербайджане среднегодовая инфляция составила около 6%Финансы
13:24
Копыркин: Встреча в формате "3+3" планируется до конца года в Ереване или в БакуВ регионе
13:18
Токаев: Коридор "Север – Юг" открывает новые возможности для расширения связей в СНГВ регионе
13:18
Учения НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon стартуют 13 октябряДругие страны
13:17
Вюсала Гурбанова: Holberton School Azerbaijan подготовит 160 специалистов до конца 2026 годаИКТ
13:17
Глава МИД Финляндии посетит АзербайджанВ регионе
13:13