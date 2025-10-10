Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ

    Чехия назначила военного и военно-воздушного атташе в Армении

    В регионе
    • 10 октября, 2025
    • 12:46
    Чехия назначила военного и военно-воздушного атташе в Армении

    Министр обороны Армении Сурен Папикян провел переговоры с послом Чехии в стране Петра Пирунчика и новоназначенного военного и военно-воздушного атташе подполковника Иржи Мрачека (резиденция в Тбилиси).

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении Минобороны страны.

    В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся сотрудничества Армении и Чехии в оборонной сфере, а также региональной и международной безопасности.

    Чехия Армения военный атташе Сурен Папикян
    Çexiya Ermənistanda hərbi attaşe təyin edib

    Последние новости

    13:28

    Самолет с 18 турецкими гражданами вылетел из израильского города Эйлат

    В регионе
    13:26

    Rheinmetall передаст Украине системы ПВО за счет активов РФ

    Другие страны
    13:24

    В Азербайджане среднегодовая инфляция составила около 6%

    Финансы
    13:24

    Копыркин: Встреча в формате "3+3" планируется до конца года в Ереване или в Баку

    В регионе
    13:18

    Токаев: Коридор "Север – Юг" открывает новые возможности для расширения связей в СНГ

    В регионе
    13:18

    Учения НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon стартуют 13 октября

    Другие страны
    13:17

    Вюсала Гурбанова: Holberton School Azerbaijan подготовит 160 специалистов до конца 2026 года

    ИКТ
    13:17

    Глава МИД Финляндии посетит Азербайджан

    В регионе
    13:13

    Новый законопроект "О государственных услугах" принят в первом чтении

    Милли Меджлис
    Лента новостей