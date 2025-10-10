İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Çexiya Ermənistanda hərbi attaşe təyin edib

    Region
    • 10 oktyabr, 2025
    • 12:55
    Çexiya Ermənistanda hərbi attaşe təyin edib

    Ermənistanın müdafiə naziri Suren Papikyan Çexiya səfiri Petra Pirunçik və yeni təyin edilmiş hərbi və hərbi-hava attaşe İrji Mraçek (iqamətgahı Tbilisidə yerləşir-red) ilə danışıqlar aparıb.

    "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyinin məlumatında bildirilib.

    Görüş zamanı Ermənistan və Çexiya arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlıq, həmçinin regional və beynəlxalq təhlükəsizliklə bağlı bir sıra məsələlər müzakirə olunub.

    Чехия назначила военного и военно-воздушного атташе в Армении

