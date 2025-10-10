Çexiya Ermənistanda hərbi attaşe təyin edib
Region
- 10 oktyabr, 2025
- 12:55
Ermənistanın müdafiə naziri Suren Papikyan Çexiya səfiri Petra Pirunçik və yeni təyin edilmiş hərbi və hərbi-hava attaşe İrji Mraçek (iqamətgahı Tbilisidə yerləşir-red) ilə danışıqlar aparıb.
"Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyinin məlumatında bildirilib.
Görüş zamanı Ermənistan və Çexiya arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlıq, həmçinin regional və beynəlxalq təhlükəsizliklə bağlı bir sıra məsələlər müzakirə olunub.
Son xəbərlər
13:28
Bu gündən ov mövsümü açıq elan edilibDigər
13:26
Foto
İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının geniş tərkibdə iclasında iştirak edib - YENİLƏNİBXarici siyasət
13:26
Foto
Növbəti köç karvanı Ballıca və Təzəbinə kəndlərinə çatıb – YENİLƏNİB-2Daxili siyasət
13:23
Şəfiqə Məmmədova: Əminə Yusifqızı yaxşı dost, nümunəvi insan idiMədəniyyət siyasəti
13:22
Foto
İlin sonunadək 250 məsciddə kitabxana layihəsi tətbiq olunacaqDaxili siyasət
13:19
Finlandiya XİN başçısı Azərbaycana səfər edəcəkRegion
13:18
Gürcüstanda dövlət çevrilişi cəhdi ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət ediləcəkRegion
13:17
Nazir müavini: Əminə Yusifqızının sənəti hər zaman bizimlədirİncəsənət
13:15