Şahbuzda avtomobil qaz xəttinə çırpılıb, 450 abonentin qazı kəsilib

    Hadisə
    • 27 dekabr, 2025
    • 15:39
    Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Şahbuz rayonunda avtomobil qaz xəttinə çırpılması nəticəsində 450 abonentin qaz təchizatında fasilə yaranıb.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, rayonun Biçənək kəndində minik avtomobili ərazidən keçən D-119-luq qaz xəttini zədələyib.

    Təhlükəsizlik məqsədilə Gömür, Ağbulaq və Biçənək kəndlərində 450 abonentin qaz təchizatı dayandırılıb.

    Qazın verilişi təmir işləri yekunlaşdıqdan sonra bərpa ediləcək.

    Şahbuz Hadisə qaz xətti

