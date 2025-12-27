Şahbuzda avtomobil qaz xəttinə çırpılıb, 450 abonentin qazı kəsilib
Hadisə
- 27 dekabr, 2025
- 15:39
Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Şahbuz rayonunda avtomobil qaz xəttinə çırpılması nəticəsində 450 abonentin qaz təchizatında fasilə yaranıb.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, rayonun Biçənək kəndində minik avtomobili ərazidən keçən D-119-luq qaz xəttini zədələyib.
Təhlükəsizlik məqsədilə Gömür, Ağbulaq və Biçənək kəndlərində 450 abonentin qaz təchizatı dayandırılıb.
Qazın verilişi təmir işləri yekunlaşdıqdan sonra bərpa ediləcək.
