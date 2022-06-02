О нас

Чавушоглу заявил, что у Турции нет тайной повестки в отношении Швеции и Финляндии

Чавушоглу заявил, что у Турции нет тайной повестки в отношении Швеции и Финляндии Власти Турции не имеют тайной повестки в вопросе членства в НАТО Швеции и Финляндии. Они ожидают от них письменных гарантий в ответ на свои требования, касающиеся прекращения поддержки террористических организаций.
В регионе
2 июня 2022 г. 21:14
Чавушоглу заявил, что у Турции нет тайной повестки в отношении Швеции и Финляндии

Власти Турции не имеют тайной повестки в вопросе членства в НАТО Швеции и Финляндии. Они ожидают от них письменных гарантий в ответ на свои требования, касающиеся прекращения поддержки террористических организаций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Мы говорим, что не можем стать союзниками со странами, которые оказывают поддержку терроризму, в данном случае со Швецией и Финляндией. У нас нет тайной повестки, но и понимания ими нашей озабоченности недостаточно, наше беспокойство необходимо устранить", - сказал министр на встрече со студентами университета города Эскишехир, говоря о необходимости выполнения скандинавскими странами требований Турции. Его высказывания приводит телеканал CNN Turk.

Чавушоглу также призвал Швецию снять ограничения на поставки Турции продукции оборонной промышленности. "Санкции в оборонной сфере принимаются против врагов. Вы вводите ограничения в отношении страны, которая внесла существенный вклад в обеспечение безопасности Европы", - отметил глава турецкого МИД.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Тбилиси прошел концерт, посвященный Году города Шуша
ФотоВ Тбилиси прошел концерт, посвященный "Году города Шуша"
2 июня 2022 г. 20:55
РФ, Турция, Украина и ООН составили план по вывозу продовольствия из украинских портов
РФ, Турция, Украина и ООН составили план по вывозу продовольствия из украинских портов
2 июня 2022 г. 20:05
Завтра в Москве состоится заседание трехсторонней рабочей группы
Завтра в Москве состоится заседание трехсторонней рабочей группы
2 июня 2022 г. 19:02
США ввели санкции против Марии Захаровой и Года Нисанова
США ввели санкции против Марии Захаровой и Года Нисанова
2 июня 2022 г. 18:43
Задержан министр здравоохранения Кыргызстана
Задержан министр здравоохранения Кыргызстана
2 июня 2022 г. 17:45
Наблюдатели от МПА СНГ будут вести мониторинг казахстанского референдума
Наблюдатели от МПА СНГ будут вести мониторинг казахстанского референдума
2 июня 2022 г. 11:55
Военные Грузии и Норвегии договорились о проведении совместных учений
Военные Грузии и Норвегии договорились о проведении совместных учений
2 июня 2022 г. 11:49
Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 30,85 тыс. человек
Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 30,85 тыс. человек
2 июня 2022 г. 11:43
Премьер: Грузия обладает потенциалом для обеспечения стабильности в регионе
Премьер: Грузия обладает потенциалом для обеспечения стабильности в регионе
2 июня 2022 г. 11:21
Литва и Турция подписали соглашение о покупке беспилотников Bayraktar
Литва и Турция подписали соглашение о покупке беспилотников Bayraktar
2 июня 2022 г. 11:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi