Чавушоглу заявил, что у Турции нет тайной повестки в отношении Швеции и Финляндии

Власти Турции не имеют тайной повестки в вопросе членства в НАТО Швеции и Финляндии. Они ожидают от них письменных гарантий в ответ на свои требования, касающиеся прекращения поддержки террористических организаций.

Власти Турции не имеют тайной повестки в вопросе членства в НАТО Швеции и Финляндии. Они ожидают от них письменных гарантий в ответ на свои требования, касающиеся прекращения поддержки террористических организаций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Мы говорим, что не можем стать союзниками со странами, которые оказывают поддержку терроризму, в данном случае со Швецией и Финляндией. У нас нет тайной повестки, но и понимания ими нашей озабоченности недостаточно, наше беспокойство необходимо устранить", - сказал министр на встрече со студентами университета города Эскишехир, говоря о необходимости выполнения скандинавскими странами требований Турции. Его высказывания приводит телеканал CNN Turk.

Чавушоглу также призвал Швецию снять ограничения на поставки Турции продукции оборонной промышленности. "Санкции в оборонной сфере принимаются против врагов. Вы вводите ограничения в отношении страны, которая внесла существенный вклад в обеспечение безопасности Европы", - отметил глава турецкого МИД.