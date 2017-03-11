Чавушоглу: Турция окружена конфликтными регионами

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Турция окружена конфликтными регионами, поэтому мы не живем в спокойном регионе.

Как сообщает Report, об этом в интервью CNN Turk сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, вокруг Турции существует конфликт в Нагорном Карабахе, Украине, Косово, Кипре, Молдове, Сирии и Ираке: "В таком регионе, иногда возникают ситуации, не зависящие от тебя".

Говоря об отношениях с Грецией, М.Чавушоглу сказал, что Турция в данной ситуации выступает сдержанно, в отличие от Греции, делающей громкие заявления: "Если бы мы поступали так, то давно бы уже начался конфликт".

Коснувшись ситуации в Ираке и Сирии, глава МИД сказал, что Турция поддерживает территориальную целостность этих стран: "Для нас важны эти страны. С Ираком мы поддерживаем хорошие связи и даже вместе воюем против террористов РПК, так как эта организация опасна и для Ирака".

По словам министра иностранных дел, Турция категорически против создания еще одного государства в Ираке: "Мы также против создания государственности или создания кантонов на севере Сирии. Турция поддерживает территориальную целостность этих стран. Такую позицию выражают также Россия и Иран".