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Чавушоглу: Мы благодарны Азербайджану за помощь

Чавушоглу: Мы благодарны Азербайджану за помощь "Азербайджан направил 102-х человек для помощи в тушении лесных пожаров в Турции".
В регионе
31 июля 2021 г. 12:34
Чавушоглу: Мы благодарны Азербайджану за помощь

"Азербайджан направил 100 человек для помощи в тушении лесных пожаров в Турции".

Как передает Report, об этом в интервью A-Haber сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"С одной стороны мы тушим пожар, а с другой пытаемся в самые кратчайшие сроки оказать помощь гражданам, наиболее сильно пострадавшим от пожаров. МИД Турции делает все возможное. Из-за рубежа тоже много желающих помочь. Азербайджан направил 100 человек, также из братской страны отправят вертолеты и другие транспортные средства. Они прибудут сухопутным путем. Мы благодарны им", - отметил глава МИД.

Он добавил, что другие страны также оказали Турции помощь, в частности, Босния и Герцеговина, а также Украина отправили в страну специалистов для помощи в тушении пожаров.

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Версия на английском языке Cavusoglu: We are grateful to Azerbaijan for assistance

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