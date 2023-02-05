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Чавушоглу: Азербайджан и Казахстан - мощные механизмы для решения вопросов

Чавушоглу: Азербайджан и Казахстан - мощные механизмы для решения вопросов Нам нужно оценить возможности для нашей страны, нации и региона. Северная Корея в изоляции, логистика через Россию приостановлена. И что нам оставалось? Только пригласить Азербайджан и Казахстан, которые задействовали мощные механизмы в решении вопросов
В регионе
5 февраля 2023 г. 00:27
Чавушоглу: Азербайджан и Казахстан - мощные механизмы для решения вопросов
Мевлют Чавушоглу

Нам нужно оценить возможности для нашей страны, нации и региона. Северная Корея в изоляции, логистика через Россию приостановлена. И что нам оставалось? Только пригласить Азербайджан и Казахстан, которые задействовали мощные механизмы в решении вопросов.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что без зернового соглашения в мире был бы серьезный продовольственный кризис.

"Вместе с нашими министрами энергетики, торговли и транспорта мы предпринимаем шаги по укреплению как энергетических, так и транспортных каналов. Региональная стабильность является очень важным фактором.

Мы создали Организацию тюркских государств, превратив его в международную организацию.

Есть ли более активная страна, чем мы, чтобы остановить войну в Украине? Есть ли страна, которая работает и получает результат? Действуем честно и не принимаем чью-либо сторону.

Мы не остановили войну, но есть ли кто-нибудь еще, кто может предпринять конкретные шаги по уменьшению угрозы за счет сделок с зерном, обмена пленными, атомных электростанций?

Без соглашения о зерне в мире был бы серьезный продовольственный кризис.

Турция является посредником в конфликтах от Венесуэлы до Сомали. Турция - первая страна, которая приходит на ум, когда речь заходит о посредничестве", - подчеркнул Мевлют Чавушоглу.

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Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu: “Azərbaycan və Qazaxıstanla güclü mexanizmləri həyata keçirdik”

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