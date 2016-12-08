В Грузии выросли цены на транспорт

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Цены в сфере транспорта повысились в Грузии на 1,8%, сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия.

В ноябре по сравнению с октябрем повышение цен также наблюдается на продовольствие и безалкогольные напитки (0,7%), на коммунальное обслуживание (0,6%), на мебель, домашнюю утварь, уход за домом (0,4%), в сфере отдыха, развлечений и культуры (0,4%), в сфере здравоохранения (0,3%), в сфере образования (0,2%), в сфере обслуживания гостиниц, кафе и ресторанов, (0,1%), на табак и спиртные напитки (0,1%), и на остальные товары и обслуживание (0,2%). В тоже время цены на одежду и обувь понизились (0,3%).

За отчетный период цены в сфере связи не изменились. В ноябре 2016 года инфляция в Грузии составила 0,6%.

В ноябре 2016 года по сравнению с ноябрем 2015 года уровень дефляции в Грузии составил 0,2%. МВФ в текущем году прогнозирует в Грузии инфляцию на уровне 4,3%.